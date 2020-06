Stiri pe aceeasi tema

- Cuvintele sale l-au costat mai mult decat și-ar fi imaginat vreodata! Elon Musk, fondatorul Tesla, a sters 14 miliarde de dolari din valoarea actiunilor producatorului auto dupa ce a postat pe Twitter un mesaj in care a spus ca valoarea actiunilor sale a fost prea mare, potrivit BBC.De asemenea,…

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina si-a planificat investitii de 24,05 milioane dolari in acest an si spera sa atinga un profit net de 15,18 milioane dolari, la venituri din vanzari de 613,3 milioane dolari, potrivit news.ro.Indicatorii au fost aprobati in cadrul Adunarii Generale Ordinare…

- Companiile aeriene vor avea venituri mai mici cu 314 miliarde de dolari in 2020 fața de 2019, in contextul crizei provocate de COVID-19. Aceasta reprezinta o scadere de 55% fața de anul precedent, potrivit unei analize a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

- Rezerva Federala (Fed) americana a anuntat joi un plan larg, de 2.300 de miliarde de dolari, pentru a sprijini guvernele locale si intreprinderile mici si mijlocii, cel mai recent dintr-o serie de programe menite sa sustina economia SUA in timpul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.Citește…

- Departamentul pentru Sanatate si Servicii Sociale (HHS) al SUA a acordat miercuri doua contracte in valoare totala de peste 1,1 miliarde de dolari companiilor General Motors si Philips pentru producerea de ventilatoare necesare tratarii pacientilor cu forme severe de COVID-19, urmand ca alte cinci…

- Liderul de la Casa Alba a semnat un ordin prezidențial, pentru prima oara, in care invoca Legea privind producția de aparare cerand gigantului auto General Motors sa furnizeze ventilatoare, potrivit CNN. General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other…

- Editorial de Aleksandr Sobko Evenimentele de pe piața petrolului și problema coronavirusului au lasat cumva in umbra discuțiile privind problema gazelor. Dar, evident, o scadere a prețurilor petrolului va influența și piața gazelor naturale. Iata ce este interesant sa subliniem aici: © Sputnik…