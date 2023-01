Situație aberantă la acordarea cardurilor de energie. Peste 44.000 de persoane ”locuiesc” la aceeași adresă din Iași Interogarea bazelor de date pentru acordarea cardurilor de energie a scos la iveala situații aberante. Zeci de mii de oameni locuiesc la o singura adresa.Și nu vorbim despre vreo construcție cu un numar impresionant de apartamente ci de unul singur. Un roman care are o pensie sub 2.000 de lei in evidențele Casei de pensii figureaza in baza de date a ANAF cu venituri suplimentare anuale de 2 milioane de euro, scrie Hotnews. Aceasta este doar una dintre „minunile” descoperite la interogarea bazelor de date ale statului pentru acordarea cardurilor de energie. „Am descoperit adevarate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

