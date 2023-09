Situatia utilajelor agricole din punct de vedere legal al actelor de circulatie.

Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate, Andrew și Tate, s-au intors la viața de dinainte din inchisoare: bani, viața de lux și multe femei. Ba mai mult, in inchisoare și-au facut și mai mulți fani. Cele 92 de zile din inchisoare i-au transformat in niște supereroi, mai ales pentru adolescenți. Intr-un interviu pentru Playtech.ro,…

- Cazul Alexandra. Rafila astazi: Din punct de vedere legal noi nu putem acționa. Nu putem suspenda medicii Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a avut astazi o reacție absolut hilara fața de cazul Alexandrei Ivanov, tanara mamica care a murit la Maternitatea Botoșani. Rafila a explicat ca Ministerul…

- Supermarketurile au ieftinit mai multe produse alimentare, in urma Ordonanței de Urgența care prevede limitarea adaosului comercial. Castraveții, ceapa, cartofii, fasolea sau merele au prețuri și cu 50% mai mici in supermarketurile din județ. Incepand de ieri, mai multe alimente sunt mai ieftine, ca…

- Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Teofil Cioarba, a verificat prețurile din supermarketurile orașului ca sa vada daca acestea aplica ordonanța de plafonare a adaosului comercial. „In urma masurilor dispuse prin Ordonanța de Urgența nr. 67/2023 a Guvernului Romaniei privind instituirea unui cadru…

- Protoxidul de azot, sau „gazul de ras”, și-a crescut popularitatea pe litoral. Acest drog poate cauza paralizie, iar combinat cu alcool sau cafea duce chiar și la infarct. Protoxidul de azot (N2O), sau „funny gas”, este noul drog de pe litoralul Romanesc care starnește curiozitatea tinerilor. La petreceri,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti seara ca situatia este sub control din punct de vedere medical, in urma incendiului produs in curtea Spitalului "Nicolae Robanescu" si ca transformatorul care a explodat era "relativ nou".

- Situația ar fi fost sesizata printr-o scrisoare adresata și Prefecturii Botoșani. Un primar botoșanean se plange de faptul ca oamenii din comunitatea pe care o conduce sufera din cauza lipsei apei și susține ca aceste deficiențe au și un substrat politic.

- Ești iubitor de animale? Ai și tu la randul tau animale de a caror bunastare te ingrijești consecvent și te bulverseaza lipsa de empatie a altora fața de aceste fapturi? Da, sunt draguțe și-ți asigura confortul emoțional necesar in momentele in care ai nevoie de puțina susținere. Cu toate astea, uneori…