Situația sanitară din Ucraina se degradează. OMS: Spitalele și ambulanțele, tot mai atacate Organizația Mondiala a Sanatații a declarat marți ca atacurile asupra spitalelor, ambulanțelor și altor instituții de ingrijire a sanatații din Ucraina au crescut rapid in ultimele zile și a avertizat ca țara este lipsita de provizii medicale vitale, relateaza Reuters.Agenția din cadrul ONU a confirmat luni ca cel puțin noua persoane au murit in 16 atacuri asupra facilitaților medicale, de la inceputul invaziei rusești pe 24 februarie, dar fara a preciza și ce parte se face responsabila.Responsabilul principal pentru situații de urgența al OMS Europa, Catherine Smallwood, a declarat, intr-un briefing… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se confrunta deja cu o ”catastrofa umanitara”, iar daca trupele ruse continua sa inconjoare si sa bombardeaze marile orase, din urmatorul val de refugiati vor face parte probabil oameni mai vulnerabili la boli și ”doar cu hainele de pe ei”, a declarat joi directorul regional OMS pentru Europa,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat, dupa participarea la reuniunea extraordinara a Consiliului Energiei de la Bruxelles, ca statele membre UE au subliniat importanta realizarii cu prioritate a sincronizarii sistemului energetic din Ucraina si din Republica Moldova cu cel european, iar in…

- Rezervele de oxigen pentru tratarea pacienților cu COVID-19 și cu alte boli grave, precum și a raniților de razboi, scad periculos de mult in Ucraina, a declarat Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit BBC. Potrivit OMS, camioanele nu au reușit sa transporte proviziile de oxigen de la fabrici catre…

- Intr-o interventie separata la postul de televiziune CNN, Stoltenberg a denuntat „o retorica periculoasa” si un „comportament iresponsabil”.„Aceasta este o retorica periculoasa. Acesta este un comportament iresponsabil. Si, desigur, cand combini aceasta retorica cu ceea ce face (Rusia) pe teren in Ucraina…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Personalul american al OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) a inceput sa se retraga, cu automobilele, din orasul Donetk, aflat in estul Ucrainei si controlat de separatistii prorusi, de teama unei invazii militare ruse, transmite duminica Reuters. Statele Unite si aliatii sai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar aduce razboiul pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean Zelenski a…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…