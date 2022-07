Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Vizita de lucru a Prefectului județului Alba la Serviciul de Gospodarire a Apelor. Care au fost subiectele dezbatute FOTO| Vizita de lucru a Prefectului județului Alba la Serviciul de Gospodarire a Apelor. Care au fost subiectele dezbatute In cursul acestei saptamani, prefectul Nicolae Albu a…

- Astazi, 8 iunie 2022, a avut loc la sediul Primariei orașului Abrud, o intalnire de lucru privind refacerea infrastructurii din zona, afectata de inundațiile din vara anului trecut. La intalnire au participat prefectul județului Alba Nicolae Albu, șeful Secției Drumuri Naționale Alba – Liviu Hondola,…

- Autoritațile din Alba reiau lucrarile la drumuri, dupa inundațiile din Apuseni de acum un an. Intalnire de lucru la Abrud Autoritațile din Alba s-au inalnit miercuri, la sediul Primariei orașului Abrud, pentru a discuta refacerea infrastructurii din zona, afectata de inundațiile din vara anului trecut.…

- Luni, 30 mai, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu efectivele de ordine publica din cadrul subunitaților teritoriale au desfașurat acțiuni pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate.…

- Sensurile giratorii de pe Bulevardul Independenței vor fi desființate in cadrul lucrarilor care sunt realizate prin proiectul cu fonduri europene „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani, in vederea creșterii atractivitații și accesibilitații deplasarilor cu transportul…

- In anul 2021, la nivelul județului Maramureș au fost terminate un numar de 837 locuinte (+85 locuinte fața de anul 2020), din care 395 in mediul urban si 442 in mediul rural, conform unor date furnizate de Direcția Județeana de Statistica. Valoarea lucrarilor de constructii realizate in anul 2021 a…

- FOTO| Saptamana „de foc” pentru Prefectul județului Alba: A participat la o campanie de ecologizare și la evaluarea a trei instituții publice FOTO| Saptamana „de foc” pentru Prefectul județului Alba: A participat la o campanie de ecologizare și la evaluarea a trei instituții publice Prefectul județului…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a intrat in posesia unor noi elemente de tehnica de intervenție. Valoarea noilor autospeciale de intervenție este de aproximativ 1.500.000 de euro. „La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA”…