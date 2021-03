Stiri pe aceeasi tema

- Spania va administra o singura doza de vaccin persoanelor sub 55 de ani care au avut deja Covid, a anunțat, vineri, Ministerul Sanatații din aceasta țara, potrivit Hotnews , care citeaza Reuters. ”Durata imunitații la virus dupa infectarea naturala nu este cunoscuta, dar studiile arata ca administrarea…

- Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala din Chisinau are in colectie podoabe, unelte si ceramica, vechi de mii de ani, gasite in satul Carbuna, din raionul Ialoveni. Sunt peste 800 de piese, dintre care, peste 400 sint din arama. Toate obiectele fac parte din Tezaurul de la Carbuna si sint…

- Renault isi va suspenda temporar productia, inclusiv in Romania Foto: Arhiva. Saptamâna viitoare, constructorul auto Renault îsi va suspenda productia în mai multe unitati din cauza deficitului mondial de semiconductori. Este vorba despre o uzina din Franta, dar si de cele…

- Instalatiile de schi din Franta raman inchise, a informat luni seara premierul francez Jean Castex, precizand ca pe moment nu exista planuri de redeschidere a acestora, potrivit DPA, informeaza AGERPRES. "Situatia sanitara nu permite redeschiderea instalatiilor din statiunile noastre de schi",…

- Romanii blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța, in apropierea Portului Dover, așteapta, inca, sa poata pleca spre țara. Diseara, vor fi 48 de ore de cand granița dintre cele doua state s-a inchis, iar autocarele și tirurile, inclusiv cele din Romania nu au putut sa iși continue drumul. Din…

- Dupa ce acum 100 de ani bizonii aproape disparusera din Europa, azi, cel mai mare mamifer de pe continent a fost „mutat” de la „Vulnerabil” la „Aproape amenințat” in ultima actualizare a Listei roșii a speciilor amenințate, conform Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, precizeaza euronews.…

- O specie de rechin abia descoperita formal anul trecut ar putea fi deja extincta - o soarta pe care nicio alta specie de rechin nu a avut-o de la aparitia omului pana in prezent -, iar o varietate de delfin de pe fluviul Amazon este in pericol de disparitie, potrivit listei actualizate a speciilor…

