Situația epidemiei pe județe: Cluj depășește pragul de 5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori Cluj a depașit, marți, pragul de 5 cazuri la mia de locuitori fiind al doilea județ dupa Salaj care a atins aceasta rata de infectare. Indicele artei de infectare la 14 zile este in județul Cluj de 5,08, iar in județul Salaj de 5,2. Pe 20 octombrie, municipiul Cluj-Napoca a intrat in scenariul roșu. In alte patru județe incidența cumulata a cazurilor depașește 4 la mie: Arad-4,61, Bihor-4,13, Sibiu-4,26 și Timiș -4,56. In București rata de infectare este de 3,94. Astazi a fost atins un nou bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost depistate 7 733 de noi cazuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Județul Cluj depașește, marți, 5 cazuri COVID la mia de locuitori, coeficient de infectare, și se alatura județului Salaj, care este pentru a treia zi la rand la acest nivel, potrivit Grupulșui de Comunicare Strategica. Alte județe au depașit 4 la mie: Alba – 4,61, Bihor – 4,13, Sibiu – 4,26,Timiș –…

- 5.324 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in Romania Foto: MApN 5.324 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate cu puțin timp în urma în România, dupa efectuarea a aproape 21.500 de teste. Cele mai multe noi îmbolnaviri s-au înregistrat…

- Rata de infectare a ajuns la cifre spectaculoase de peste 4 cazuri la mia de locuitori. Capitala este abia pe locul 5 in acest clasament al focarelor mari de coronavirus din țara, scrie realitatea.net. In Dolj rata de infectare este 2,63. 10 județe raman in continuare cele mai infectate din țara, cu…

- Noua județe sunt in scenariul roșu, dupa ce indicele de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile. In București, rata de infectare a ajuns la 3,78. Este vorba despre județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Salaj, Sibiu și Timiș. Rata de infectare in Alba este de…

- In ultimele 24 de ore, Romania inregistreaza cel mai mare numar de infectari zilnice de la inceputul pandemiei - 6546. Alte 4 județe intra in scenariul roșu dupa ce au depașit rata de infectare de 3 la mia de locuitori - Arad, Sibiu, Mureș și Bihor. Capitala inregistreaza din nou cel mai mare numar…

- Județul Cluj se afla pe primul loc in topul ratei de infectare cu Covid-19, avand 4,09 cazuri raportate la mia de locuitori, conform statisticii publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica.In București, indicele este de 3,81. In total, cinci județe și Capitala au peste 3 cazuri la mia de locuitori,…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Zonele cu cel mai mare coeficient de infectari sunt București, Alba și Valcea. Sunt 56 de decese noi. Pana luni, 12 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane…

- Bucureștiul și 35 de județe ale țarii sunt luni sub cod galben de canicula, pentru a treia zi consecutiv. Administrația Naționala de Meteorologie a prognozat temperaturi de pana la 37 de grade.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile maxime…