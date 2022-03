Situaţia din Ucraina poate influenţa momentul ofertei publice iniţiale a Porsche din acest an Volkswagen intentioneaza sa efectueze oferta publica initiala (IPO) a Porsche in trimestrul patru al anului 2022, dar acest lucru se poate schimba daca conflictul din Ucraina se va prelungi, a declarat directorul financiar al Porsche SE. ”Nu putem exclude, daca conflictul dureaza mai mult timp, ca acest lucru ar putea avea potentiale implicatii asupra listarii”, a declarat Johannes Lattwein intr-o conferinta de presa, fara a detalia modul in care ar afecta planurile. Nu a fost luata nicio decizie finala cu privire la listarea propusa, a spus compania. Un acord-cadru pentru listare propus de Volkswagen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercenari ruși ai grupului Wagner sunt desfașurați in estul Ucrainei, a anunțat luni Ministerul britanic al Apararii, care estimeaza ca peste 1.000 de luptatori ai companiei paramilitare ar putea fi aduși sa lupte impotriva forțelor Kievului. „Compania militara privata rusa a grupului Wagner s-a desfașurat…

- Lloyd’s of London a raportat joi profituri nemaipomenite pentru 2021: 2,3 miliarde de lire sterline (3,03 miliarde USD). Dar aceste caștiguri sunt umbrite de un avertisment ca razboiul din Ucraina va genera „o revendicare majora” in acest an. Compania de asigurare a revenit pe profit anul trecut, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noua situatie de securitate necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, inclusiv prin crearea rapida a Grupului de Lupta amplasat in Romania. “Am evaluat impreuna situatia de securitate…

- Producatorii de automobile, inclusiv Volkswagen si BMW, se straduiesc sa gaseasca surse alternative de piese vitale fabricate in Ucraina din locuri mai indepartate, precum China si Mexic, in timp ce invazia Rusiei opreste liniile de asamblare si rupe lanturi complexe de aprovizionare. “Exista riscul…

- Intr-o inregistrare difuzata de Serviciul de Securitate al Ucrainei pe Facebook un militar rus capturat de forțele ucrainene iși suna mama și incearca sa o convinga ca tot ce vede la televiziunea rusa despre razboi este o minciuna. „Buna mama. Walier. Sunt in captivitate in Ucraina”, ii spune soldatul…

- Companiile energetice internaționale și-au continuat exodul de la proiectele din Rusia ca raspuns la invazia in Ucraina, provocand amenințari de urmarire penala din partea Kremlinului. Printre marile companii care și-au anunțat retragerea se numara și compania austriaca OMV, care a renunțat la achiziția…

- Conflictul militar din Ucraina continua sa se agraveze, iar situatia pare din ce in ce mai sumbra. In fata amenintarilor Federatiei Ruse, a bombelor care cad zilnic peste localitatile din Ucraina, trebuie sa fim in continuare solidari cu vecinii nostri. Romania trebuie sa se implice in efortul de a…

- Secretarul de stat a reafirmat angajamentul SUA de a continua sa se consulte indeaproape si sa se coordoneze cu toti aliatii si partenerii transatlantici in eforturile de detensionare prin descurajare, aparare si dialog.