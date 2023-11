„Situația bolnavilor de cancer” In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din 9 noiembrie 2023, Gabriela Calițescu i-a avut invitați pe doctorul Iulian ȘERBAN și pe doctorul Sorin Titus MUNCACIU cu care a dezbatut tabloul sumbru al bolnavilor de cancer din Romania. Am aflat cum vede un medic roman LUMEA in care traim. Spre ce ne indreptam, din punct de vedere al dreptului la sanatate, drept asigurat pentru toți cetațenii prin CONSTITUȚIE. Ce fac politicienii, in frunte cu RAFILA-MINISTRUL SANATAȚII, pentru bolnavii de cancer? Ce trebuie facut și schimbat ca BOLNAVII DE CANCER sa se lupte și sa fie ajutați sa se lupte cu BOALA, NU… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

