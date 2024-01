Incepand cu data de 6 ianuarie a intrat in vigoare Legea br. 427/2023, care sanctioneaza dur cumpararea sau vanzarea prin platformele online a proiectelor, lucrarilor de licenta, de diploma, de disertatie sau de doctorat, ori a altor lucrari, in vederea promovarii unor evaluari.Site-urile care au fost inregistrate si functioneaza in scopul comercializarii sau a punerii la dispoziția persoanelor fizice, cu orice titlu, a unor lucrari cu scopul de a fi folosite ca lucrari in vederea promovarii unor evaluari pot fi amendate contraventional si chiar inchise de autoritațile din domeniu, la sesizarea…