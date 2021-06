Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul si marile puteri ale lumii inca pot ajunge la o intelegere pentru a reanima acordul din 2015 asupra programului nuclear iranian, dupa victoria unui ultraconservator in alegerile prezidentiale care au avut loc in Iran, insa timpul preseaza, a declarat duminica seful diplomatiei europene Josep…

- Statele Unite, care negociaza de doua luni indirect cu Iranul in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, au afirmat luni ca inca nu stiu daca Teheranul doreste cu adevarat sa revina la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Inca nu stim daca Iranul…

- Republica Islamica imbogațește in prezent uraniu cu 20% in izotop 235. O imbogațire cu 60% i-ar permite sa treaca rapid la 90% și mai mult, necesare pentru utilizarea acestui element in scopuri militare. La doua zile dupa un „sabotaj” al fabricii sale de imbogațire a uraniului din Natanz, pe care Teheranul…

- Prim-vicepresedintele iranian Eshaq Jahanguiri a cerut duminica, primindu-l la Teheran pe premierul sud-coreean Chung Sye-kyunp, ca Seulul sa elibereze fonduri iraniene de mai multe miliarde de euro blocate din cauza sanctiunilor SUA, noteaza AFP. "Indemnam guvernul (sud-)coreean sa elibereze resursele…

- Statele Unite au facut propuneri "foarte serioase" Iranului pentru a relansa acordul nuclear iranian in timpul negocierilor de la Viena si se asteapta ca Teheranul sa dea dovada de aceeasi "seriozitate", a declarat vineri un oficial american, transmite AFP preluat de agerpres. Negociatorii americani…

