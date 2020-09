Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne din Belarus a aparut, joi, informația ca președintele Aleksandr Lukașenko și ministrul de interne Iuri Karaev ar fi anunțați in cautare internaționala pentru „crime de razboi”. Capturi de ecran cu aceste informații au aparut pe site-urile de știri Nasha Niva…

- Summitul extraordinar al Uniunii Europene privind criza din Belarus a inceput miercuri la ora 10:00 GMT, a anuntat purtatorul de cuvant al Consiliului European, Barend Leyts, pe contul sau de Twitter. Convocat de urgenta luni de presedintele Consiliului, Charles Michel, aceasta reuniune prin videoconferinta…

- Marea Britanie anunta ca nu recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale din Belarus, care s-au desfasurat pe 9 august si in care a invins actualul presedinte Aleksandr Lukasenko. Anuntul a fost publicat pe site-ul Guvernului de la Londra.

- Mii de persoane au fost arestate in Belarus, in urma protestelor care au avut loc dupa dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko și-a reinnoit pentru a șasea oara mandatul in urma unui scrutin puternic contestat. Mul'i dintre cei care au ajuns ]n arestul poliției erau manifestanți pașnici…

- Provocarile impotriva forțelor de ordine din Belarus in timpul protestelor sint indreptate spre ura fața de forțele ordinii in rindul populației civile. Acest lucru a declarat șeful Ministerului de Intrerne al Republicii, Iuri Karaev, la postul de televiziune ONT de catre șeful, transmite RIA Novosti.…

- ​Ministerul rus de Externe a denunțat joi tentative straine de „destabilizare” a Belarus, țara zguduita de patru zile de proteste de amploare ce contesta realegerea președintelui Aleksandr Lukașenko, relateaza AFP.Rusia vede „tentative clare de amestec strain vizând divizarea…

- Politia din Belarus a transmis miercuri ca a tras cu arme de foc in manifestantii care au protestat marti contra rezultatelor alegerilor prezidentiale in sudul tarii. In urma acestor confruntari, o persoana a fost ranita. Dispersati in mod violent de Politie, cu grenade asurzitoare si gloante…

- Pentru a doua noapte consecutiva, capitala Minsk și mai multe orașe din Belarus au fost scena unor proteste fața de realegerea lui Aleksandr Lukașenko. Poliția din Minsk a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea, iar un protestatar a murit.