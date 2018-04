Site-ul Companiei de drumuri, compromis de un atac cibernetic

Sa-l ajutam pe Andrei! Are nevoie urgent de trombocite!

Andrei lupta pentru viata lui, la fel si cei care il cunosc si fac orice pentru a-l ajuta isi revina! Tanarul in varsta de 26 de ani are nevoie mare de trombocite. E internat in stare grava, iar apelul se adreseaza celor care pot dona – cat mai repede – pentru Andrei. “Atunci cand donati,… [citeste mai departe]