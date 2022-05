Stiri pe aceeasi tema

- Site-urile marilor aeroporturi din Romania nu funcționau duminica seara. Este vorba, intre altele, de site-urile aeroporturilor din Bucuresti, Arad, Suceava, Cluj-Napoca, Iași, Satu Mare, Craiova. Din primele informații, este vorba despre un nou atac al hackerilor ruși de la Killnet. Siguranța zborurilor…

- Serviciul Roman de Informatii avertizeaza asupra unor posibile atacuri de tip ransomware la scara larga, prin utilizarea unor adrese de mail apartinand unor institutii din Romania. „La nivelul Centrului National CYBERINT din cadrul Serviciului Roman de Informatii au fost obtinute date cu privire la…

- Grupul de hackeri pro-rusi Killnet a amenințat, sambata, ca va ataca aproape 300 de site-uri din Romania, pe lista fiind mai multe ministere, redactii de presa, institutii publice, site-uri de turism si hoteluri. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica – al carui site a fost supus unui atac…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) anunta ca atacul impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania a fost revendicat de gruparea pro-rusa Killnet. Hackerii si-au motivat atacul postand pe Telegram o poza cu Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca ar fi promis furnizarea de arme Ucrainei.

- Hackerii de la Anonymous au atacat, luni dimineata, doua site-uri de stiri din Romania, acuzandu-le de propaganda. Este vorba despre Tion.ro si Aradon.ro, relateaza Ziare.com. Cele doua site-uri fac parte din portofoliul Inform Media Press, detinuta, din 2017, de o companie inregistrata in Ungaria,…

- Hackerii speculeaza situatia din Ucraina cu campanii false pentru ajutoare umanitare, iar 1 din 25 de mesaje trimise la nivel global vizeaza Romania, avertizeaza cercetatorii in securitate informatica ai Bitdefender, intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. ‘E-mail-urile incearca sa emotioneze…

- Incidentele cu drone sunt tot mai des intalnite in Romania, atrag atenția autoritațile, punand in pericol buna desfașurare a zborurilor. Anul trecut, in Cluj-Naopoa, au fost sesizate mai multe episoade suspecte, arata reprezentanții Aeroportului Cluj.

- O noua escrocherie a aparut pe WhatsApp. La ce tip de mesaje trebuie sa fiți atenți O noua inșelatorie a aparut pe WhatsApp. Hackerii au dat lovitura in alte țari, iar escrocheria poate ajunge oricand si in Romania. Un barbat din Marea Britanie era cat pe ce sa fie pacalit din 1.730 de lire sterline.…