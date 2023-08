Sistemul financiar-bancar american, din nou sub presiune: Moody's scade ratingul mai multor bănci Agenția de rating Moody's a publicat un amplu raport in care arata ca inasprirea istorica a condițiilor monetare de catre FED pune in continuare presiune pe instituțiile de credit. Spectrul recesiunii, scaderea cererii de imprumuturi și problemele cu care se confrunta sectorul imobiliar se constituie in tot atatea piedici in calea unei activitați profitabile a bancilor. Prin urmare Moody's a scazut ratingul mai multor banci din SUA și a trecut altele sub evaluare in vederea retrogradarii. Grad crescut de risc, profitabilitate scazuta Dupa ce agenția de rating Fitch… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moody’s a redus ratingurile de credit ale unei serii de banci mici si mijlocii din SUA si a plasat mai multe institutii de credit mari de pe Wall Street sub supraveghere, cu perspectiva negativa, transmite CNBC, informeaza News.ro.Agentia de evaluare financiara a scazut ratingurile a 10 banci cu…

- Agentia de evaluare financiara a scazut ratingurile a 10 banci cu o treapta, in timp ce bancile mari Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers si Northern Trust sunt acum sub supraveghere, pentru o posibila retrogradare. Moody’s si-a schimbat, de asemenea,…

- Agentia de rating Moody's a retrogradat luni mai multe banci americane de talie mica si mijlocie, adaugand ca ar putea retrograda si unele dintre cele mai mari banci americane, avertizand ca credibilitatea sectorului va fi afectata de riscurile de finantare si profitabilitatea redusa, transmite Reuters,…

- Dupa criza creditelor ”subprime” din 2008 și prabușirea pieței ”mall-urilor” in timpul pandemiei, o noua criza imobiliara se intrevede la orizont in Statele Unite.Scaderea valorii imobilelor și creșterea numarului de locuințe vacante ar putea conduce la o reducere a valorii garanțiilor utilizate…

- Economiștii de la Banca Reglementelor Internaționale, un fel de „brain trust” pentru sistemul monetar mondial, nu sunt un grup predispus sa foloseasca un limbaj alarmist. Cu toate acestea, oficialii au facut apel la o „schimbare urgenta de mentalitate” in randul economiilor avansate, acum ca limitele…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat sambata "gata" pentru un "dialog constructiv cu cei care doresc pacea", in timpul unei intalniri cu mediatorii africani asupra Ucrainei, salutand "abordarea echilibrata" a Africii fata de criza ucraineana, informeaza France Presse si Reuters, scrie AGERPRES."Salutam…

- Cel putin șase persoane au murit marti dimineata in incendiul unui hotel din centrul orasului Wellington, a anuntat premierul neozeelandez Chris Hipkins, citat de AFP. „Este o tragedie absoluta”, a declarat Chris Hipkins, estimand ca probabil bilantul se va inrautati, potrivit agerpres.ro . Pompierii…

- Bancile și managerii fondurilor de investiții de pe Wall Street incep sa se pregateasca pentru a face fața efectelor unei posibile intrari in incapacitate de plata a Statelor Unite, pe fondul datoriei publice a guvernului american, care a ajuns la 31,4 trilioane (mii de miliarde) de dolari, informeaza…