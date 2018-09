Stiri pe aceeasi tema

- Portalul ro-alert.ro, dedicat sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, a fost lansat sambata, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat.

- Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in funcțiune a aplicației RO-ALERT de avertizare și alarmare a populației in situații de urgența. Informarea populației privind funcționarea aplicației RO-ALERT este necesara pentru continuarea testelor la nivel regional…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține, intr-o postare pe Facebook, dupa ce internauții au lasat comentarii critice pe pagina DSU, ca este o interpretare absurda cea potrivit careia instituția tine partea Jandarmeriei impotriva populației sau cea privind executarea…

- Testarile in vederea operationalizarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta – RO-ALERT vor fi initiate, miercuri, in anumite zone din Capitala, urmand ca ulterior acestea sa fie extinse la nivel national, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) conform…