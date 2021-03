Stiri pe aceeasi tema

- Cel mult 15, respectiv 17 elevi vor putea participa la ore, in cazul claselor terminale de gimnaziu și liceu care vor funcționa in localitați aflate in scenariul roșu. Precizarile au fost facute de Ministerul Educației, dupa modificarea ordinului comun emis cu Ministerul Sanatații. Noile reglementari…

- Elevii din clasele terminale, a VII-I a si a XII-a, pot merge fizic la scoala, chiar si in localitatile din scenariul rosu, dar doar acolo unde rata de infectare nu depaseste sase cazuri la mia de locuitori. Decizia a fost luata aseara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) in urma…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, relateaza Mediafax si Hotnews. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți. Sorin Cimpeanu, a…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Elevii vor fi testati COVID in școli sau gradinițe daca prezinta simptome, au anunțat, vineri, atat ministrul Educației, cat și ministrul Sanatații, iar parinții trebuie sa-și dea acordul printr-un formular semnat care va fi dus la școala. Iata cum se face testul antigen.Procedura la care ar putea fi…

- Acolo unde rata de infectare permite, toți elevii merg la școala pe 8 februarie, așadar, orele se desfașoara la capacitatea existenta a fiecarei clase, insa cu masuri de prevenire a raspandirii infectarii cu noul coronavirus. Iata noile masuri de distanțare din școli:Se desființeaza pereții de plexiglas,…

- Elevii din Republica Moldova revin astazi la școala in aceeași „formula” de predare ca cea de inainte de vacanța de iarna, ceea ce inseamna ca marea majoritate ar urma sa se prezinte fizic. Cel puțin asta a declarat la Europa Libera, secretara de stat in Ministerul Educației, Natalia Griu, transmite…