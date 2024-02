Stiri pe aceeasi tema

- Zeci și zeci de peturi, majoritarea aduse de apele Mureșului inconjurau, luni dimineața, zona pontonului amenajat de administrația locala in cartierul Partoș din Alba Iulia. Problema curațeniei in acest perimetru a fost ridicata, in mod frecvent și pe buna dreptate, de o mulțime de catațeni. In aceasta…

- Ar putea fi declarata epidemie de gripa in Romania: Ce masuri ar putea fi luate in spitale sau scoli Ar putea fi declarata epidemie de gripa in Romania: Ce masuri ar putea fi luate in spitale sau scoli Autoritatile ar putea declara maine epidemie de gripa. Decizia va fi luata in functie de ultimele…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia: Masuri adoptate pentru prevenirea imbolnavirilor prin gripa și alte infecții respiratorii Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia: Masuri adoptate pentru prevenirea imbolnavirilor prin gripa și alte infecții respiratorii Pentru prevenirea imbolnavirilor…

- Programul de voluntariat „O masa calda” continua in Salaj. De aceasta data, pentru zeci de persoane vulnerabile au gatit cadrele Secției de Psihiatrie de la Spitalul Județean de Urgența din Zalau. 100 de porții de ciorba de legume cu afumatura, sarmale și branzoici au pregatit angajații secției medicale.…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani, transmite Agerpres. Maratonul Unirii a fost anulat.Maratonistul a plecat, la ora 09:30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi,…

- Mai multe persoane ar fi primit ca mita bijuterii si sume de pana la 15.000 de euro pentru angajari la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, potrivit unui comunicat de presa transmis de Serviciul Teritorial Suceava al DNA. Citește și: Din nou mare scandal la Biblioteca Judeteana! Managerul…

- "Una dintre cele mai #????????????????????????????̦???????? pentru locuitorii județului #Dambovița in acest final de an este aceea ca #???????????????????????????????? #???????????????????????????????????? achiziționat pentru Spitalul Județean de Urgența din Targoviște va deveni funcțional in curand. Acest…

- In perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2023, peste 200 de polițiști au acționat, zilnic, pe raza județul Alba, pentru prevenirea evenimentelor negative și creșterea siguranței rutiere. Aceștia au utilizat, in medie, 100 de autospeciale, din care 13 dotate cu aparate de monitorizare a traficului și inregistrare…