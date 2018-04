Siria: Israelul vede n Rusia un actor pragmatic

Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta Rusiei in Siria nu deranjeaza Israelul, pentru ca Moscova este un actor "pragmatic" cu care este intotdeauna posibil sa inchei un acord, a afirmat vineri la Washington ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, citat de AFP. "Este important de inteles ca rusii sunt niste actori foarte…

- Israelul nu este procupat de prezenta militara a Rusiei in Siria deoarece Moscova este un ”actor pragmatic” cu care pot fi incheiate acorduri, a declarat, vineri, Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, informeaza site-ul postului France 24.

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat, marti, ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant instalat de Rusia in Siria daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare a tensiunilor…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- ”Fii gata, Rusia, rachetele vor veni deasupra Siriei”, a avertizat președintele SUA, Donald Trump, pe Twitter, in replica la amenințarile Rusiei referitoare la atacuri ale altor țari in Siria. Liderul de la Washington, acuzat in repetate randuri, de la investirea in funcție, de obediența și lipsa de…

- Președintele american Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria și a spus ca va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…