- Fortele regimului sirian au incercuit luni un post de observare turc in provincia Idlib (nord-vest), dupa ce a cucerit teren in ultimele zile din mainile jihadistilor si rebelilor in regiune, a raportat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP potrivit Agerpres. "Fortele…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizând statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- "Lupte violente" au izbucnit marți în nordul Siriei între forțele regimului de la Damasc și cele ale Turciei, pentru prima oara de la declanșarea ofensivei Ankarei în zona de granița, în 9 octombrie, anunța ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat…

- Luptele dintre fortele sustinute de Turcia si kurzii sprijiniti de armata siriana s-au soldat sambata cu 15 morti in regiunea de nord-est a Siriei, in contextul in care trupele regimului de la Damasc s-au desfasurat intr-o noua zona strategica din apropierea frontierei cu Turcia, transmite AFP, citata…

- Sambata seara au avut loc confruntari violente intre gruparile armate pro-Ankara, sustinute de aviatia turca, si Fortele Democratice Siriene (FDS), majoritar kurde, sustinute de de armata siriana, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH). "Luptele…

- Fortele turce si fortele kurde siriene angajate în conflict în nord-estul Siriei s-au acuzat reciproc de încalcarea armistitiului mediat de SUA, transmite sâmbata agenția DPA, potrivit Agerpres.Ministerul turc al Apararii a comunicat ca „teroristii” au desfasurat…

- Fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au preluat controlul asupra intregului oras sirian Minbej si imprejurimilor acestuia, in cadrul unei desfasurari menite sa contracareze ofensiva turca, a anuntat Moscova marti, in cea de a saptea zi a unei ofensive lansate de Ankara in nord-estul Siriei,…

