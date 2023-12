Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a efectuat lovituri nocturne sambata dimineata in apropierea capitalei Siriei, Damasc, a anuntat Ministerul Sirian al Apararii, fara sa se inregistreze victime, noteaza AFP.

- Armata israeliana a anuntat ca mai multi civili din nordul Israelului au fost raniti dupa ce duminica au fost lansate rachete antitanc de peste granita cu Libanul, relateaza CNN, citat de stiripesurse.roCu putin timp in urma, teroristii au lansat rachete antitanc spre zona Dovev din nordul Israelului.…

- Reprezentanții Forțelor de aparare israeliene (IDF) susțin ca inca un comandant Hamas a fost ucis intr-un raid aerian din Gaza.Forțele de aparare israeliene afirma ca militarii au ucis un alt comandant de rang inalt al Hamas, in timp ce operațiunile terestre continua in Gaza. „Pe baza informațiilor…

- Atac masiv al rusilor in vestul si sudul Ucrainei. Au fost lansate cel putin 40 de drone, dar armata ucraineana a doborat jumatate dintre ele. Bombardamentele au distrus cladiri civile, locuinte și magazine.

- Rachetele au fost lansate de teroriștii Hezbollah in doua poziții ale IDF de la granița de nord, spun Forțele de Aparare Israelului.Separat, armata spune ca a efectuat o lovitura impotriva unei celule teroriste din sudul Libanului care se pregatea sa efectueze un atac cu rachete dirijate antitanc…

- IDF nu a precizat cate rachete au fost lansate din Siria. Sirenele au sunat in Alma, in apropiere de granita cu Libanul, si in Avnei Eitan, in Platoul Golan, aproape de granita cu Siria. Potrivit Jerusalem Post, cel putin o racheta a fost interceptata dupa ce a fost lansata din Siria spre Inaltimile…

- Armata israeliana a anuntat marti seara ca a tras cu obuze de pe Inaltimile Golan in directia Siriei, ca raspuns la "tirurile" de proiectile asupra acestui teritoriu ocupat de Israel din 1967, noteaza AFP.

- Un ‘numar nedeterminat de teroristi’ s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. ‘Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor’, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…