Seful statului sirian Bashar al-Assad a votat miercuri, in orasul Douma, in alegerile prezidentiale care ar urma sa ii confere un al patrulea mandat, informeaza miercuri Reuters si dpa. Douma este un fost bastion al rebelilor sirieni, recucerit de armata siriana in aprilie 2018 si situat in apropierea capitalei siriene Damasc, si face parte din regiunea Ghouta, unde in 2008 a avut loc un atac cu arme chimice de comiterea caruia a fost acuzat guvernul sirian. ''Vizita la Douma si alegerile ofera confirmarea ca Siria nu este o regiune impotriva unei regiuni sau o secta impotriva unei secte'',…