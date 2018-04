Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 apr — Sputnik. SUA, Marea Britanie și Franța au atacat sâmbata dimineața Siria. Rachetele au fost lansate asupra unor obiective siriene care, potrivit SUA si aliatilor, ar fi utilizate la producerea armei chimice. Au fost lansate în total peste 100 de rachete,…

- Statele Unite, Marea Britanie si Franta au lansat peste o suta de rachete asupra unor tine civile si militare din Siria, se arata intr-un comunicat emis, sambata, de catre Ministerul Apararii din Rusia. Arsenalul militar folosit in SIRIA. Peste 100 de rachete lansate asupra unor tinte “civile si militare”,…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, in aceasta dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, scrie Mediafax. Anuntul bombardamentului…

- SUA au afirmat sambata ca au 'lovit cu succes' toate tintele siriene prevazute in cadrul operatiunii coordonate cu Franta si Marea Britanie ca represalii la presupusa folosire de arme chimice de catre regimul...

- SUA au afirmat sambata ca au ''lovit cu succes'' toate tintele siriene prevazute in cadrul operatiunii coordonate cu Franta si Marea Britanie ca represalii la presupusa folosire de arme chimice de catre regimul de la Damasc impotriva populatiei siriene, transmite AFP. ''Nu incercam…

- Ministerul Apararii din Rusia a emis un comunicat in care sustine ca „peste 100 de rachete de croaziera si de tip aer-sol au fost lansate de SUA, Marea Britanie si Franta de pe mare si din spatiul aerian catre tine militare si civile din Siria“, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Amenințarile sunt pe fața. Donald Trump scrie negru pe alb: ”Rusia pregatește-te! Rachetele catre Siria vor veni! Exista deja un avertisment dat de Eurocontrol și Agenția Naționala de Sigurnața a...