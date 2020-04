Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti dupa tiruri de rachete ale "aviatiei israeliene" impotriva unor tinte din centrul Siriei, a transmis agentia oficiala de presa siriana Sana, noteaza AFP. Agentia nu a precizat natura pozitiilor vizate in cursul serii in provincia…

- O înalta oficialitate din cadrul Gardienilor Revolutiei (armata de elita a regimului iranian), Farhad Dabirian, „a devenit martir” vineri în Siria, a anuntat agentia de presa Fars, fara sa dea detalii cu privire la modul în care a murit acesta, relateaza Agerpres.Agentia,…

- Doua avioane ale armatei siriene au fost doborâte duminica de armata turca în regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva militara împotriva trupelor presedintelui sirian Bashar al-Assad, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Turcia a confirmat lansarea ofensivei,…

- Un atac cu rachete lansat de Israel asupra Siriei a provocat moartea a șapte soldati sirieni și iranieni, anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului. Atacul a fost lansat joi seara la 23.45, ora locala, atunci cand mai multe rachete au fost lansate din directia Inaltimilor Golan, potrivit Mediafax.Atacul…

- Un elicopter al armatei siriene a fost doborat in nord-vestul Siriei, intr-un atac atribuit armatei turce, iar cei doi piloti au murit, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Elicopterul a fost doborat in apropierea…

- Fortele regimului de la Damasc au recucerit intregul drum auto ce traverseaza provincia Idlib, in nord-vestul Siriei, scena unei ofensive sangeroase impotriva jihadistilor si gruparilor insurgente, informeaza AFP, care citeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Mass-media…