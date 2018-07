Siria: A început evacuarea a două localităţi pro-regim asediate Mii de civili si combatanti pro-regim din Al-Foua si Kfarya, doua localitati siriene asediate de trei ani de rebeli si jihadisti, au inceput, in noaptea de miercuri spre joi, sa fie evacuati pe cale rutiera. Un corespondent AFP aflat la fata locului a numarat circa 20 de autobuze parasind aceste localitati in cadrul unui acord intre Rusia, aliata regimului de la Damasc, si Turcia, sustinatoare a rebelilor. Luptatori si civili erau vizibili la bordul vehiculelor, precum si numeroase lucruri personale. Evacuarile ii vizeaza pe toti locuitorii celor doua sate, ei urmand sa fie transferati spre teritorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

