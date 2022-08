Sirenele au fost pornite în portul Sevastopol din Crimeea. Un centru comercial a fost evacuat Centru comercial Muson din Sevastopol, Crimeea, ocupat de ruși, a fost ținta unui atentat. Oamenii au fost evacuați.Pe rețelele de socializare, au aparut informații ca la „Muson” ar fi plasat explozibili. Serviciile de urgența au plecat la fața locului. In plus, martorii oculari au filmat cum a sunat o sirena in oraș. Informațiile despre exploziile […] The post Sirenele au fost pornite in portul Sevastopol din Crimeea. Un centru comercial a fost evacuat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

