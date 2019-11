Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea inversa pana la votul pentru președinte a inceput. Romanii din diaspora mai au 2 zile, romanii din Romania mai au 4 zile pana la primul tur al alegerilor prezidențiale. Fundația Median Research Centre a realizat o aplicație prin care scoate in evidența pozițiile concrete ale candidaților…

- Romanii se pot "elibera" numai prin vot de "ramasitele comunismului si de un PSD care a inhibat dezvoltarea Romaniei", a spus presedintele Klaus Iohannis sambata, la Reuniunea Ligii Alesilor Locali ai Partidului National Liberal de la Sala Polivalenta. "PSD-ul este un partid imens, PSD-ul…

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca PSD ramane un adversar puternic cu care PNL trebuie sa se lupte si ar fi cea mai mare greseala ca social-democratii sa fie subapreciati. Iohannis le-a transmis liberalilor ca oamenii asteapta solutii de la PNL si a precizat ca vrea un guvern instalat…

- Partidul Social Democrat "ramane un adversar puternic", care nu trebuie subapreciat, a declarat, vineri, presedintele Klaus Iohannis, la Brasov, la Adunarea regionala a organizatiilor PNL regiunea Centru, transmite Agerpres. "PSD-ul ramane un adversar puternic, cu care trebuie sa ne luptam in numele…

- "PSD-ul ramane un adversar puternic, cu care trebuie sa ne luptam in numele romanilor de buna credinta. PSD-ul este puternic insurubat in institutiile statului, in consilii judetene, in primarii, in consilii locale. Nu subapreciati acest adversar. Ar fi cea mai mare greseala", a spus Iohannis.…

- Vanzarile IKEA pe piața locala au crescut cu peste 15% anul trecut. Romanii au cumparat peste 20 de milioane de produse de la suedezi Retailerul suedez IKEA a avut vanzari de peste 160 de milioane de euro in Romania anul trecut, in creștere de 15,2% comparativ cu anul precedent, a anunțat compania.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea aproba in cateva saptamani eliminarea vizelor de calatorie pentru cetatenii polonezi, anunta Casa Alba. Majoritatea cetatenilor din Uniunea Europeana pot sa calatoreasca in Statele Unite fara viza, in scop turistic, de afaceri sau de tranzit fara viza,…

- Turneul national „Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo” isi propune intre 3 si 11 octombrie o incursiune sonora unica in lumea violoncelului, prin intermediul unui repertoriu divers si spectaculos, de la clasic la contemporan. Turneul national va trece prin 6 orase ale tarii – Tulcea, Pitesti,…