Sîntem duși spre o astfel de Europă? Unde se indreapta Europa și ce se va intimpla cu copiii lor?! Astfel reacționeaza majoritatea cetațenilor din Republica Moldova și din alte țari post-sovietice la statuia care a devenit marca unui muzeu din orașul danez Aarhus. "Muzeul de istorie a femeilor" din localitate a fost redenumit "Muzeul genului din Danemarca", in cinstea caruia a fost creata aceasta statuie: un barbat care alaptea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri un proiect de lege referitor la suspendarea aplicarii Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990. Tot la Paris, Chisinaul va semna joi cu Franta un acord bilateral de cooperare in domeniul apararii,…

- Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, susține ca liderul AUR, George Simion, „a fost și va ramane un instrument al Rusiei”. El adauga ca partidele populiste, atat din Romania, cat și din alte țari europene, fac jocurile Moscovei. „E vorba de partidele populiste, extremiste…

- Toate categoriile de calatori pot achizitiona, in perioada 20 februarie – 5 martie 2024, bilete Interrail Global Pass si Interrail One Country Pass cu reducere de 15%, informeaza CFR Calatori. „In perioada 20 februarie – 5 martie 2024 cumpara Interrail Global Pass si Interrail One Country Pass cu 15%…

- Anastasia Nichita, sportiva din Republica Moldova, care a fost desemnata recent cea mai buna sportiva din Europa, astazi implinește 25 de ani. Sportiva a publicat mai multe poze pe pagina sa de facebook in descrierea carora a scris ca tot ce iși dorește este sa fie sanatoasa. ”Tot ce imi doresc la ai…

- Pentru prima data in ultimul deceniu, fenomenul corupției a luat amploare chiar și la nivelul democrațiilor dezvoltate, Romania ocupand locul trei in Europa, dupa Ungaria și Bulgaria. Cea mai puțin corupta țara din lume este Danemarca.

- ”PAG Private Equity, fond de investitii alternative, la nivel mondial, a convenit achizitia unui pachet majoritar de control in Food Union Europe, un important furnizor de inghetata si produse congelate pentru consumatori, prezent in sase tari europene. Food Union detine compania romaneasca de productie…

- Noul Cod vamal al Republicii Moldova mentioneaza ca scutirile anterioare introduse in legea cu privire la tariful vamal au fost abrogate. Mai exact, a fost abrogata o prevedere care se referea la „operatiunile de import-export efectuate de catre agentii economici aflati pe teritoriul Republicii Moldova…