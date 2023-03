Stiri pe aceeasi tema

- Oscar, un caine-politist, a descoperit infractorul care a incercat sa violeze o femeie din Neamt. Agresorul a intrat in locuinta acesteia dupa lasarea intunericului. Individul a fost arestat.

- Un echipaj de jandarmerie s-a autosesizat cu privire la comportamentul suspect al unui barbat care alerga dupa o femeie in plina strada. In urma verificarilor s-a stabilit ca barbatul de 27 de ani a lovit cu palma in zona feței pe femeia de 35 de ani. Totodata, acesta a amenințat-o cu acte de violența.…

- Gica Popescu a oferit prima reacție dupa ce Farul a invins FCSB in prelungiri. Echipa lui Gica Hagi a intors miraculos scorul in derby-ul de pe Arena Naționala, in minutele 90+5 și 90+6. Popescu a trait la intensitate maxima duelul cu vicecampioana, iar la final a dezvaluit momentul care a schimbat…

- Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, polițiștii judiciariști au reușit probarea activitații infracționale a unui barbat de 33 de ani, dispunand reținerea și ulterior arestarea pentru 30 de zile a acestuia pentru acte de harțuire și șantaj.…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a lovit o femeie de 43 de ani cu pumnii in fata si i-a sustras telefonul mobil pe o strada din satul Tamasi - Corbeanca, judetul Ilfov, informeaza Agerpres.Joi, la ora 19:26, politistii orasului Buftea au fost sesizati prin apel 112…

- O femeie in stare de ebrietate, aflata la volan, a avariat noua mașini in zona centrala a orașului Galați. Ea a patruns cu mașina in zona interzisa din Orașul lui Moș Craciun și a traversat un pasaj pietonal cu trepte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Turdaa fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Turda, dupa ce a talharit o femeie, smulgandu-i telefonul din mana. La aceasta ora, sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. „Cel in cauza este…