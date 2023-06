Singapore Airlines va oferi WiFi gratuit Singapore Airlines devine una din primele mari companii aeriene care nu va mai cere bani in plus pentru conectarea la internet prin WiFi la bordul avioanelor companiei. Masura va intra in vigoare de la 1 iulie si va scuti pasagerii de taxele si limitele de trafic de pana acum. Conditia este ca pasagerii sa se inscrie in programul de fidelitate al companiei. La fel procedeaza si Qatar Airways respectiv Delta Air Lines. Internetul gratuit va fi disponibil pe 129 din cele 136 de avioane din portofoliul companiei. Exceptia fac doar sapte avioane Boeing 737-800 NG care nu sunt dotate cu echipamentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

