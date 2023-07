Stiri pe aceeasi tema

- Deptatul Maria Gabriela Horga (PNL) spune marti ca Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, este responsabil pentru deficitul bugetar de 27,35 de miliarde de lei, inregistrat dupa primele patru luni ale anului si ca era normal ca el sa plece din fruntea Ministerului Finantelor.”Ministrul Finantelor,…

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- Angajații din Finanțe protesteaza, astazi, intre orele 13.00 si 14.00, la sediile Ministerului Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii reclama finantarea defectuasa a activitatii profesionale, sanatatii si securitatii la locul de munca, discrepantele salariale existente…

- Sindicatul National Finante Publice organizeaza, joi, pichetarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, noteaza știripesurse.ro Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00... The post Sindicatul National Finante Publice va picheta azi sediile Ministerului…

- Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii reclama finantarea defectuasa a activitatii profesionale, sanatatii si securitatii la locul de munca,a; discrepantele salariale existente…

- Sindicalistii din Finante au pichetat, astazi, sediile sistemului institutional al Ministerului Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din Bucuresti si din tara. Ei sunt nemultumiti, printre altele, de finantarea defectuoasa a activitatii profesionale, sanatatii si securitatii la locul…

- Eveniment Sediul Direcției Regionale Antifrauda Fiscala Alexandria, pichetat de sindicaliștii din Finanțe mai 4, 2023 12:32 Sindicalistii din Finante picheteaza, incepand de joi, 4 mai, sediile sistemului institutional al Ministerului Finantelor (MF) si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala…

- Sindicalistii din Finante vor picheta, incepand de joi, 4 mai, sediile sistemului institutional al Ministerului Finantelor (MF) si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) din Bucuresti si din tara, nemultumiti, printre altele, de finantarea defectuoasa a