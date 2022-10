Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin rus a fost depistat pe 29 septembrie in timp ce naviga la suprafața in largul coastelor peninsulei Bretania, aflata intre Marea Manecii la nord și golful Biscaya la sud, a informat vineri Marina Franceza pe Twitter, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul francez al Energiei a declarat ca rechizitioneaza o parte din personalul de la depozitul Gravenchon-Port Jerome, condus de compania Esso France a Exxon, unde sindicatul CGT ramane in greva, in pofida unui acord de salarizare cu alte sindicate. Sindicatele cer majorari salariale pentru a ajuta…

- Alain Robert, alpinistul francez supranumit „Spiderman”, a escaladat sambata (17 septembrie) Tour Total Energies, un zgarie-nori de 48 de etaje din Paris, pentru a sarbatori implinirea a 60 de ani. Robert, un barbat zvelt, cu parul lung și blond, care a implinit 60 de ani luna trecuta, a ajuns in varful…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis luni ca semnarea acordului intre Ministerele Transporturilor din Romania si Franta pentru tranzitul cerealelor din Ucraina contribuie la accelerarea eforturilor pentru securitatea alimentara globala."Salut semnarea acordului intre Ministerele Transporturilor din Romania…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, incarcerat in Rusia, a anunțat marți ca a fost plasat intr-o celula in izolare pentru a treia oara in aceasta luna, ca pedeapsa pentru activitatea sa politica, relateaza Reuters . Cel mai vocal critic din interiorul Rusiei al președintelui Vladimir Putin…

- Valul de caldura din Paris a facut pe turiști și trecatori sa caute sa se racoreasca chiar sub Turnul Eiffel, simbolul capitalei franceze. Fantanile Trocadero din fața Turnului Eiffel din Paris s-au transformat marți (19 iulie) intr-o piscina, in timp ce turiștii și parizienii cautau scapare de la caldura…