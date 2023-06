Sindicatul Europol a postat pe Facebook fotografii cu scaune rupte si echipamente IT periferice din 2005, cu taste lipsa sau care se blocheaza, pe care se lucreaza in Vama Petea. Sindicaliștii reclama, vineri, ”umilinta furnizata de MAI pentru fiecare politist de frontiera”. ”Welcome to Romania, a Schengen wannabe country. Asa arata scaunele din tonetele unde […] The post Sindicatul Europol il contrazice pe Bode, aratand condițiile de munca ale unui polițist de frontiera in ”a Schengen wannabe country” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .