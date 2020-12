Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Sindicatului Europol susțin ca mașina unui polițist din județul Botoșani a fost incendiata ca pedeapsa dupa ce acesta a intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Sindicaliștii mai spun ca polițistul a primit și amenințari cu moartea, conform…

- "Acestea sunt consecintele pe care le suporta politistii care isi fac treaba. Este realitatea dureroasa din judetul Botosani, unde in data de 3 decembrie, colegul nostru din cadrul Politiei Orasului Darabani a fost amenintat cu moartea pentru ca a "indraznit" sa-i intocmeasca un dosar penal unui barbat…

- Mașina unui polițist a fost incendiata, iar acesta a fost amenințat cu moartea pentru ca i-a facut dosar penal unui șofer care a condus baut, informeaza sindicatul politistilor Europol. Sindicatul Europol sustine ca un politist din orasul Darabani, judetul Botosani, a fost amenintat, in data de 3 decembrie,…

- Reprezentanții Sindicatului Europol susțin ca mașina unui polițist din județul Botoșani a fost incendiata, ca pedeapsa dupa ce acesta a intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența...

- Politistii din Blaj au oprit duminica dupa-amiaza, pentru control, un autoturism condusde un tanar de 23 de ani, din oraș. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca pe certificatul de inmatriculare prezentat de conducatorul auto apareau mentiuni false privind inspectia tehnica periodica.…

- La data de 24 septembrie 2020, in jurul orei 09.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit in trafic, pentru control, pe strada Calea Fagarașului din municipiul Brașov un tanar, in varsta de 26 ani, care conducea un autoturism, ce avea montate placuțe cu numar de inmatriculare emise de…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 14 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, polițiștii au oprit in trafic, pentru…

- Nicusor Dan ar fi lasat autoturismul parcat acolo timp de 35 de minute, potrivit celor spuse de Gabriela Firea. "Presa anunta ca domnul candidat al Dreptei Unite a parcat 35 de minute pe linia de tramvai, blocand tot! Adica o cale publica de acces protejata prin lege! Adica dosar penal! Of,…