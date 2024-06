Stiri pe aceeasi tema

- Pepe și Yasmine și-au unit astazi destinele in fața lui Dumnezeu, iar acum se bucura de petrecere alaturi de familie și prietenii apropiați. Marele eveniment are loc de ziua fiului lor. Rochia superba pe care Yasmine a ales-o pentru nunta Fericire mare pentru Pepe și Yasmine! Cei doi au ajuns astazi…

- Bat clopote de nunta pentru Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa. Aceștia au inceput sa se gandeasca la pregatirile pentru cununia religioasa, la doi ani de cand au pașit in fața ofițerului de stare civila. Iata care este tradiția pe care artista nu o va respecta la marele eveniment.

- Nunta mare in showbiz! Vedeta PRO TV s-a casatorit in secret, departe de Romania. A stralucit in rochia de mireasa, alaturi de alesul inimii sale. Despre cine e vorba? Ramona Paun s-a casatorit in secret Ramona Paun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, s-a casatorit in mare secret. Vedeta…

- La mai puțin de un an de la superba nunta organizata pe malul unui lac din apropierea Capitalei, Gabriela Otil a imbracat din nou rochia de mireasa. Superba vedeta a facut furori cu cea mai recenta apariție, iar primul care a reacționat a fost chiar soțul ei. Ce intrebare i-a pus prezentatorul matinalului…

- Una din cele mai indragite vedete latino autohtone se pregatește de o mare și costisitoare nunta, iar fanii au fost incantați sa afle de la Pepe detaliile despre nunta cu Yasmine Ody, artistul precizand ca vor fi sute de invitati si artisti pe masura, dar explicand și de ce nu mai vrea sa se ocupe de…

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, Camelia Potec a vorbit depsre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața ei. Iata cum va arata nunta fostei sportive de performanța! Fosta gimnasta s-a gandit la rochia de mireasa pe care o va imbraca la marele eveniment.

- Este vestea momentului in showbiz-ul internațional! Miss Universe Kosovo a imbracat rochia de mireasa! Vedeta s-a casatorit cu alesul inimii ei. Eriona Sejdiu a anunțat la nunta ca este insarcinata. Iata imagini fabuloase de la nunta cu 500 de invitați!