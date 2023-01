Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a prezentat marți proiectul noii legi a pensiilor, care conține o serie de masuri controversate, precum creșterea varstei de pensionare, marirea perioadei de cotizare și regimurile speciale. Sindicatele anunța ca vor ieși in strada pentru a protesta.

- Beijingul a luat marți masuri impotriva Japoniei și Coreei de Sud, doua dintre statele care au impus restricții pentru calatorii care sosesc din China din cauza focarului de Covid din aceasta țara, relateaza Reuters . Ambasadei Chinei la Seul a anunțat ca suspendat oferirea de vize pe termen scurt pentru…

- „In luna decembrie anul trecut a fost un memorandum, un guvern unde toți miniștrii de resort au fost cuprinși intr-un grup de lucru și am lucrat impreuna cu specialiștii din Ministerul Muncii.De atunci am avut aceste discuții pe intreg parcursul anului 2022 am discutat și cu Comisia Europeana și cu…

- Marcel Ciolacu a spus luni seara, la Digi24, ca proiectul de lege referitor la pensiile speciale a fost prezentat de ministrul Muncii la Bruxelles, și ca acestea nu vor fi desființate „peste noapte” pentru ca s-ar „bloca” justiția, de exemplu, „ca toata lumea sa iasa la pensie, ca vine un act normativ…

- Sindicatele i-au amenințat cu plangerea penala pe ministrul Muncii, Marius Budai, și pe ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, din cauza pensiilor și a salariilor. Sindicaliștii de la Cartel Alfa susțin ca fondul de pensii este insuficient și este deja un deficit, iar pensionarii vor fi de fapt afectati…

- Potrivit unor surse citate de G4media, guvernul ar lucra cu un scenariu care include creșterea varstei de pensionare pana 65 de ani sau minimum 30 de ani vechime in specialitate. Sindicatele profesiilor vizate susțin ca nu sunt consultate și cer negocieri imediate.

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale, motivand acest lucru prin faptul ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape…

- Statul francez a fost condamnat luni de cea mai inalta instanta administrativa din tara la plata unei amenzi record de 20 de milioane de euro pentru ca nu a actionat suficient de repede impotriva poluarii aerului, care provoaca zeci de mii de morti in fiecare an, transmite digi24.ro. Statul francez…