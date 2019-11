Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Miclaus va fi, incepand de marti, noul director general provizoriu al Metrorex, dupa expirarea contractului de mandat al actualului director, Marin Aldea. "Astazi, 11 noiembrie 2019, Consiliul de Administratie al Metrorex a luat act de expirarea contractului de mandat de director…

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, da asigurari ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va promulga legea in urma careia minerii si energeticienii vor putea iesi la pensie la 55 de ani. Deputatul liberal a venit cu precizari dupa ce, saptamana trecuta, liderul Sindicatului Renasterea…

- Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Timisoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul in com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, avand nr. inmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in baza art. 117 din Legea…

- Valentin Gvinda ar fi fost al cincilea director al Tarom intr-un singur an, o performanta negativa pentru compania de stat care este pe pierdere de 11 ani. Anul trecut, TAROM a inregistrat o pierdere de aproape 183 de milioane de lei, iar ultimul an pe profit a fost 2007. Marti, 15 octombrie, Madalina…

- Sindicatele nu au raspuns pana acum, au precizat sursele citate. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor a declarat anterior, intr-o conferinta de presa, ca 300 de posturi aferente directiilor de achizitii, economica si comerciala vor fi restructurate de catre Consiliul de Administratie, iar…

- La finalul lunii iulie 2019, existau 3.814 beneficiari de pensii de serviciu, in baza Legii 303/2004, privind statulul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestor beneficiari era de 18.315 lei, din care 17.143 de lei cota suportata din bugetul de stat, potrivit Mediafax. In total, potrivit…