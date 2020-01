Stiri pe aceeasi tema

- Intentia Guvernului de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) prin reducerea a 2.000 de posturi va avea un efect negativ in colectarea veniturilor bugetare, deci un efect contrar celui...

- Incepand de marți, 7 ianuarie 2020, Petre Țenea nu mai este șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița. Acesta a fost schimbat din funcție cu Gheorghe Dorobaț. Decizia a fost luata in baza unui Ordin emis de actualul președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. La vremuri…

- Modificarile aduse de Guvern Ordonantei 114 ar putea crea mediului de afaceri alte probleme, le-a transmis joi ministrul Finantelor, Florin Citu, reprezentantilor mediului de afaceri prezenti la lansarea unui proiect de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Ministrul de Finante…

- Legea prin care inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale in domeniu a ANAF vor fi transferati la Parchete pe posturi de specialisti a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis. Legea privind unele masuri referitoare la inspectorii antifrauda din cadrul Agentiei Nationale…

- Miercuri, 06 noiembrie 2019, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, din Bd. Republicii, nr. 118, contribuabilii vor beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la facilitatile fiscale introduse prin O.G. 6/31.07.2019,…

- Mașinile sub Euro 3 nu mai au voie deloc in centrul orașului Primaria Capitalei a modificat proiectul vinietei pentru București: mașinile sub Euro 5, indiferent de orașul unde sunt inmatriculate, trebuie sa plateasca o vinieta Oxigen pentru a putea circula in București, iar cele sub Euro 3 nu mai au…

- Potrivit site ului ofical, Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in data de 18 noiembrie 2019, ora 11, concurs de promovare pentru ocupare1 unui numar de 58 posturi din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.Tot potrivit site ului ofical, Agentia Nationala de Administrare…

- Inspectorii antifrauda vor fi transferați in cadrul parchetelor pe post de specialiști Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede masuri de reorganizare și imbunatațire a activitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Proiectul prevede…