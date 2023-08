Sindicaliștii se împotrivesc impozitării tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță! NEMULȚUMIRI… Impozitarea tichetelor de masa și a voucherelor de vacanța cu contribuția la asigurarile sociale de sanatate, in plus fața de impozitul pe venit, va avea efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale, atenționeaza reprezentanții CNSLR-Frația printr-o scrisoare deschisa transmisa premierului și miniștrilor Finanțelor și Muncii. „In scopul reducerii deficitului bugetar, in ultimul timp, in […] Articolul Sindicaliștii se impotrivesc impozitarii tichetelor de masa și a voucherelor de vacanța! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impozitarea tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta cu contributia la asigurarile sociale de sanatate, in plus fata de impozitul pe venit, va avea efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale, atentioneaza reprezentantii CNSLR-Fratia printr-o scrisoare deschisa transmisa premierului…

- Impozitarea tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta cu contributia la asigurarile sociale de sanatate, in plus fata de impozitul pe venit, va avea efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale, atentioneaza reprezentantii CNSLR-Fratia printr-o scrisoare deschisa transmisa premierului…

- Impozitarea tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta cu contributia la asigurarile sociale de sanatate, in plus fata de impozitul pe venit, va avea efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale, atentioneaza reprezentantii CNSLR-Fratia printr-o scrisoare deschisa transmisa premierului…

- Guvernul pregatește o serie de modificari ale Codului Fiscal, iar bugetarii vor avea de suferit. Angajatorii vor plati contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru tichetele de masa si voucherele de vacanta acordate salariatilor.”Baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a demisionat vineri din Guvern dupa o discuție cu premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, ca urmare a scandalului „azilelor groazei”. Este a doua demisie dupa cea a ministrului Muncii, Marius Budai. Demisia Gabrielei Firea…

- Premierul Romaniei nu este de acord cu reducerea TVA la alimentele de baza. Ideea a fost propusa de ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la TVR INFO. Marcel Ciolacu reaminteste ca orice reducere a TVA a dus la o ieftinire rapida a produselor, insa nu pe termen lung.

- In fața problemelor legate de dreptul muncii și dreptul familiei, colaborarea cu un avocat specializat in aceste domenii din Timișoara poate fi esențiala pentru a obține asistența juridica de incredere și soluții eficiente. Acest articol exploreaza cum un astfel de avocat poate oferi servicii specializate…

- Un turist roman in varsta de 50 de ani a murit inecat sambata, in apropierea plajei Kathisma din insula greceasca Lefkada. Potrivit site-ului ilefkada.gr, un cuplu de romani nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor greci și a intrat in apa, in ciuda valurilor uriașe. Barbatul in varsta de 50 de…