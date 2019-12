Membrii sindicatelor Promedica si USMR Alianta Medicilor se afla, luni, in greva japoneza, in semn de protest fata de intentia Guvernului de a plafona sporul de conditii periculoase sau vatamatoare pentru angajatii din sectorul public, potrivit Promedica si USMR Alianta Medicilor. "Alianta Medicilor continua de luni greva japoneza. Ne dorim sa tragem un puternic semnal de alarma Guvernului si reprezentantilor Ministerului Sanatatii cu privire la aspecte importante, care afecteaza in mod grav sistemul de sanatate, personalul medical si pacientii! Solicitam dialog, dezbatere, asumare, transparenta.…