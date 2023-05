Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret" Marius Nistor a afirmat ca greva profesorilor continua si ca angajatii din sistemul de invatamant mentin solicitarile privind majorari salariale cu 25-. El a adaugat ca reprezentantii protestatarilor nu au fost chemati la noi negocieri…

- Sindicalistii din Educatie vor organiza joi, 25 mai, un protest in Piata Victoriei, in cadrul mitingului urmand sa fie anuntat raspunsul sindicatelor cu privire la oferta Guvernului, potrivit liderilor Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret".Acestia au anuntat miercuri seara, dupa…

- Prima zi de greva generala in școli pare sa fi fost invizibila pentru guvernanți. Nu s-a discutat nimic, nu au continuat negocierile, nu s-a facut nicio propunere care sa rezolve problema. Astazi, premierul se intalnește cu reprezentanții parinților și ai elevilor, la Guvern. La randul lor, sindicaliștii…

- Sindicatele din educatie declanseaza luni, 22 mai, o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o intelegere. Sindicalistii spun ca greva generala din invatamant va continua pana cand vor primi din partea Guvernului „o solutie credibila" asupra revendicarilor…

- Presedinte FSLI, Simion Hancescu, a spus duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua mari federatii sindicale din invatamantul preuniversitar, Simion Hancescu si Marius Nistor, sustin ca guvernantii sunt responsabili…

- S-ar parea ca grevele din educație vor continua in perioada urmatoare. Sau cel puțina sta a dat de ințeles liderul FSLI. Presedinte FSLI, Simion Hancescu, anunta duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua…

- Sindicaliștii din Educație au anunțat ca maine, intre orele 11:00 și 13:00, va fi organizata greva de avertisment, in unitațile de invațamant, urmand ca pe data de 22 mai sa fie declanșata greva generala. In timpul grevei de avertisment, profesorii nu vor preda, dar vor supraveghea elevii, in cazul…