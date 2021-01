Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND organizeaza, miercuri, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de organizatia sindicala.Federatia PUBLISIND include 35.000 de…

- Sindicaliștii din sanatate și asistența sociala au demarat o serie de acțiuni de protest marți, in toata țara, inclusiv in Bistrița-Nasaud, nemulțumiți fiind de aparitia Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 226/2020, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an. ”Refuzul Guvernului…

- Federația PUBLISIND afiliata la Blocul Național Sindical, totalizand 35.000 de membri din domeniile administrație publica centrala și locala, asistența sociala, poliție și poliție de frontiera, grefa judiciara, penitenciare și probațiune, sport și tineret, finanțe și control financiar, mediu și RA-APPS,…

- Reprezentantii organizatiilor judetene din cadrul Federatiei SANITAS incep luni depunerea listei de revendicari la Institutia Prefectului fiecarui judet din tara, iar marti vor picheta timp de doua ore sediul Guvernului Romaniei, asa cum s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Potrivit organizatiei…