Sinceritate: Ce învăţăminte trage Florin Cîțu din anul care se încheie Fostul premier Florin Citu a fost intrebat joi seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ”ce regrete are dupa aceasta criza politica”. Astfel, Florin Cițu considera ca “viteza cu care a vrut sa faca reforma a fost mult prea mare pentru cei din jurul meu. Aici trebuie ajustate lucrurile. E clar ca sistemul oscial dorește reforma doar ca viteza difera”. Florin Citu este de parere ca viteza cu care a dorit sa faca reforma depaseste asteptarile societatii si ale economiei romanesti. „(…) trebuie sa recunosc ca poate viteza cu care am vrut eu sa fac reforma a fost mult prea mare pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

