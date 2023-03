Stiri pe aceeasi tema

- La simularea probei scrise la Matematica, desfasurata astazi, 21 martie, au participat, potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene ora de referinta: 13:00 , 163.376 de elevi din cei peste 177.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII a la inceputul anului scolar curent.Potrivit…

- Un numar de 164.009 elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar au fost prezenti luni la proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, a anuntat Ministerul Educatiei. Conform sursei citate, 4 elevi au fost eliminati pentru…

- Biserica Ortodoxa Romana cere Ministerului Educației sa introduca in proiectul Legii invațamantului posibilitatea ca Religia sa fi aleasa de catre elevi ca proba de examen la Bacalaureat. Treisprezece reprezentanti ai cultelor religioase recunoscute de statul roman i-au solicitat, intr-o adresa comuna,…

- Participantele la un concurs de miss din Tuva, Rusia, au avut o proba atipica in cadrul competiției de frumusețe „Miss Iunarmia”. Fetele, ce aveau varste cuprinse intre 14 și 17 ani, au fost puse sa asambleze și sa dezasambleze puști de asalt Kalașnikov.La concursul regional de frumusețe din Tuva, una…

- Un tanar din Bucuresti, care lucreaza ca sofer de ride-sharing, s-a inspirat de pe Netflix si a incercat sa jefuiasa o farmacie, insa a esuat, iar cand a fost prins i-a intrebat pe politisti cat este pedeapsa in comparatie cu ce stia din film. Pentru ca are probleme cu jocurile de noroc si avea nevoie…

- Un detinut incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Politiei Capitalei a incercat sa evadeze, folosind elemente metalice ale patului din celula, cu care a incercat sa sape intr-un perete. Politia a deschis pe numele acestuia un nou dosar penal, in care este cercetat pentru tentativa…

- Un roman a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari, in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. In noaptea…