Luni și marți, adica pe 10 și 11 aprilie, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi" va avea loc „Hop into Spring" Demo, o simulare a celui mai mare concurs de robotica din lume, „FIRST Tech Challenge", organizat in Romania de Asociația Nație Prin Educație – FIRST Tech Challenge Romania, destinat elevilor liceu. Organizator este echipa „Homosapiens", …