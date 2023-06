Stiri pe aceeasi tema

- ”Leroy Merlin Romania, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, va avea un nou CEO incepand cu data de 23 iunie. Mathieu Bauduin, in prezent Director Regional Nord-Est in cadrul companiei, va prelua conducerea retailerului de la Frederic Lamy, CEO-ul Leroy Merlin Romania din ultimii…

- COMPETIȚIE… Tinerele speranțe ale fotbalului din zona Moldovei au batut mingea la ediția de vara a “Turneului Tigrilor” de la Vaslui. Competiția a reunit la start 24 de echipe din Vaslui, Barlad, Huși, Negrești, Iași, Bacau, Neamț și București și s-a adresat copiilor nascuți in anii 2013 și 2015. Dupa…

- In perioada 9-10 iunie, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-a desfașurat activitatea „Ambasador UBc” in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0088 „Acces la educație și viața de calitate: incluziunea sociala a tinerilor din medii defavorizate” (INCLUSIVE-UBc). Au fost selectați 30 de studenți…

- Artista Loredana Groza, la ceas aniversar Loredana Groza Bonea n. 10 iunie 1970, Gheorghe Gheorghiu Dej, Bacau, Romania este o cantareata de muzica usoara din Romania, actrita, compozitoare, prezentatoare TV, autoare, dansatoare, antrenoare in show ul muzical Vocea Romaniei in primele 7 sezoane, precum…

- Comunicat de presa București, 8 iunie 2023 – Echipa Romaniei formata din 31 de sportivi și 16 antrenori, staff tehnic și medic va participa la cel mai mare eveniment sportiv mondial dedicat persoanelor cu dizabilitați intelectuale – Jocurile Mondiale de Vara Special Olympics, Berlin 2023. Sportivii…

- Unitatea de invațamant a desfașurat un proiect cu finanțare europeana nerambursabila, implemantat din anul școlar 2021-2022, prin care clasele au fost dotate cu mijloace performante IT (table interactive, laptopuri, imprimante etc.) și s-au derulat activitați de remediere. Beneficiarii proiectului și…

- A inceput prima editie a Turneului National Trei Tenori Ieseni. In lunile mai si iunie 2023, Andrei Apreotesei, Andrei Fermesanu si Florin Guzga, trei importanti tenori ai scenelor romanesti, vor sustine concerte in Ploiesti, Pitesti, Targoviste, Piatra Neamt, Bacau, Suceava, Sibiu, Targu Mures, Satu…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3, respectiv 3,1, s-au produs marti in zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul seism, de 3,3 pe Richter, a avut loc la ora 2:34 (ora locala a Romaniei) la adancimea de…