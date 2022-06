Stiri pe aceeasi tema

- Amber Heard a pierdut procesul impotriva fostului sau soț, Johnny Depp, insa nu ii poate plati acestuia despagubiri de peste 10 milioane de dolari, așa cum cere verdictul pronunțat miercuri, a declarat avocata actritei, care anunța ca va face recurs, scrie digi24.ro

- Johnny Depp a caștigat procesul cu Amber Heard. Instanța a decis ca Depp trebuie sa primeasca de la fosta soție 10 milioane de dolari daune morale și 5 milioane de dolari daune materiale. Procesul dintre cei doi a durat nu mai puțin de șase saptamani, timp in care jurații au ascultat marturiile unor…

- Un bancher senior de la BNP Paribas SA, care neaga ca și-a terorizat subordonații in sala de tranzacționare, cere acum despagubiri de 4 milioane de dolari pentru „concediere abuziva”. Omar Alami, șef al vanzarilor de instrumente derivate pe acțiuni ale BNP pentru Elveția, Belgia și Luxemburg, a fost…

- Kytch, un startup care folosește tehnologia pentru a controla mașinile de inghețata, da in judecata McDonald’s. Plangerea acuza lanțul de publicitate falsa și de interferența in contractele cu clienții sai. McDonald’s ar fi trimis e-mailuri francizaților in care le spunea ca dispozitivele Kytch incalca…

- Jim Carrey a criticat Hollywood-ul pentru ovatiile in picioare oferite lui Will Smith atunci cand a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rolul din filmul „King Richard”, dupa ce l-a lovit pe Chris Rock.

- Despagubiri de 200 de milioane de dolari pentru bataia lui Will Smith de la Oscar. Cine spune asta! Pumnul pe care Will Smith i l-a dat pe scena Premiilor Oscar lui Chris Rock a facut inconjurul lumii. Intrebat cum ar fi reacționat daca ar fi fost in locul lui Chris Rock, Jim Carrey a fost categoric.…

- Donald Trump a depus, joi, plangere impotriva lui Hillary Clinton și a liderilor Partidului Democrat, susținand ca aceștia l-au acuzat pe nedrept de complicitate cu Rusia inainte de alegerile din 2016. Fostul președinte american cere despagubiri de cel puțin 72 de milioane de dolari, noteaza Le Figaro.…