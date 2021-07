Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu se declara mai indragostita ca niciodata, astfel ca vedeta a afirmat mandra ca ea și Gabi Badalau au o relație extraordinara. Blondina a facut declarații incendiare despre cum merg lucrurile in cuplul lor și de asemenea, susține ca se vede mireasa și pentru a treia oara, insa sa fie…

- Duminica seara Italia a devenit campioana Europei, dupa 53 de ani. Finala jucata impotriva Angliei a fost una din cele mai frumoase. Fanii celor doua echipe au facut spectacol pe arena Wembley. Cei doi antrenori au avut strategii de joc diferite. Atat Southgate, cat și Roberto Mancini au trimis pe teren…

- Alina Pușcaș iși planuise o saptamana de vacanța cu soțul ei, in care cei trei copii ar fi stat la rude la Sinaia, dar lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Planul prezentatoarei de la ”Te cunosc de undeva!” a suferit schimbari dupa un incident nedorit cu urșii veniți in gospodaria in care se…

- Traficul este blocat marti dimineata, pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu-Deva, in zona localitatii Sibot, dupa ce o masina incarcata cu bauturi s-a rasturnat, ulterior izbucnind un incendiu. Nicio persoana nu a fost ranita. Pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 339, pe sensul…

- Un barbat de 39 de ani a murit duminica dupa a ramas inchis in mașina cu care a plonjat intr-un lac, in județul Maramureș. Șoferul mașinii, un tanar de 28 de ani, a reușit sa iasa prin geamul lateral. Polițiștii au stabilit ca acesta era baut. Potrivit IPJ Maramureș, o mașina de teren condusa…

- Traficul rutier pe DN1 este blocat din cauza unui accident petrecut joi dimineata in dreptul comunei Puchenii Mari din Judetul Prahova. Un sofer a scapat masina de sub control si a lovit doua masini parcate, un stalp de electricitate si gardul unei gospodarii.