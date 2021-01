Stiri pe aceeasi tema

- Jador și Costi Ionița sunt adorați de fanii care ii urmaresc de acasa cu sufletul la gura, dar la polul opus in ceea ce privește simpatia lor se afla vedetele de la Survivor. Cațiva din coechipierii lor au facut afirmații dure in privința acestora. Noi controverse in tabara Faimoșilor. Jador și Costi…

- Simona Hapciuc face parte din echipa Faimoșilor la „Survivor Romania 2021”. A devenit cunoscuta odata cu apariția in „Trasniții”, serial difuzat la Prima TV. Aceasta a intrat in competiție cu gandul de a da tot ce e mai bun pe teren, iar pana acum a demonstrat ca este extrem de ambițioasa. Vedeta a…

- De la 93 de kilograme, Angela Rusu a ajuns la 67 de kilograme, intr-un an și jumatate. Sarbatorile care tocmai au trecut au facut-o sa mai adauge cateva kilograme, dar acum artista e din nou focusata sa revina in cea mai buna forma.

- Așa cum știți, daca sunteți fani ai emisiunii, una dintre semifinalistele show-ului culinar Chefi la cuțite a fost Claudia Radu. Chiar daca nu ea a caștigat marele premiu, ci Ionuț Belei, tanara este in continuare indragita de mii de oameni. Aceasta le-a dezvaluit internauților cum arata dupa ce s-a…

- Lili Sandu a devenit pentru prima oara mama, in luna august, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Vedeta a slabit și arata mai bine ca niciodata. Iubita lui Silviu Țolu s-a pozat in timp ce iși alapta baiețelul și a publicat imaginea pe contul de socializare.„Alaptarea.. Grea dar foarte foarte…

- Minodora Muntean, cunoscuta prin titulaturile de scena Minodora și Minodora la Maxxim, a dezvaluit cum a slabit 40 de kilograme in aproximativ doi ani de zile. Operația de micșorare a stomacului nu a dat roade, dar a gasit o alta soluție

