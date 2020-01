Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de britanica Harriet Dart (23 de ani, 173 WTA), 6-2, 6-4, in turul secund la Australian Open 2020. Va juca mai departe cu invingatoarea meciului dintre americanca Danielle Collins (26 de ani, loc 25 WTA) și rusoaica Yulia Putintseva (25 de ani, loc 38 WTA). …

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat deja programul zilei de marți, o zi în care va intra în scena și Simona Halep. Meciul fostei finaliste de la Melbourne cu Jennifer Brady va avea loc pe Margaret Court Arena, în sesiunea de seara. Conform programului dat publicitații,…

- Australian Open 2020 incepe in aceasta noapte, de la ora Romaniei 2.00. Sorana Cirstea este singura romanca programata sa intre pe teren, in jurul orei 3.30, pentru duelul cu favorita 32 a tabloului, Barbora Strycova, pe Terenul 22, dupa incheierea partidei dintre iberica Paula Badosa si suedeza Johanna…